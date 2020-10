Mulher é morta por candidato a vereador em Bandeira do Sul

Vítima foi assassinada com 13 facadas desferidas pelo companheiro; suspeito segue foragido.

Redação CSul/Foto destaque: Ilustrativa

Uma mulher de 33 anos, foi morta a facadas pelo seu companheiro na tarde deste domingo (18), em Bandeira do Sul. Segundo a Polícia Militar, a filha do casal contou que seus pais estavam em um sítio e se desentenderam devido à porta aberta de uma geladeira. Ainda conforme a jovem, os pais voltaram para casa e continuaram discutindo. Pouco tempo depois, ela ouviu gritos de sua mãe, no momento em que se deparou com a vítima caída, com as roupas sujas de sangue.

Roberta Camile de Araújo Silva, levou 13 facadas, sendo oito nas costas, três na perna, uma na mão e uma no abdômen. O autor do crime é Adílio Sérgio Gomes, de 40 anos. Ele trabalha como comerciante, além de ser candidato a vereador na cidade. O homem fugiu após o crime, e até o momento dessa publicação não havia sido localizado.

Ainda conforme a PM, a mãe do autor também presenciou o crime e precisou de atendimento médico. A arma utilizada no homicídio, uma faca de 15 centímetros foi apreendida e encaminhada à perícia.

O corpo de Roberta foi levado ao IML de Alfenas.