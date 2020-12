Mulher é assassinada na frente das filhas em Três Corações

Vítima teve várias lesões pelo corpo, cabelo cortado e foi agredida mesmo inconsciente; quatro filhas do casal acompanharam o crime.

Redação CSul/Foto destaque: Arquivo familiar

Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas na madrugada desta segunda-feira (28), em Três Corações. A vítima, identificada como Camila Miranda Bandeira foi assassinada pelo companheiro na frente das quatro filhos da casal.

Segundo a PM, o Samu já estava no local no momento em que os militares chegaram. O corpo apresentava várias lesões e, além disso, o cabelo foi cortado e colocado em um balde ao lado.

Camila foi morta de forma brutal na frente das filhas/Foto: Arquivo familiar

Ainda conforme a Polícia Militar, as filhas do casal estavam ao lado do corpo da mãe. Assustadas, as meninas disseram que o pai havia começado a discussão devido à uma suposta traição da companheira. De acordo com as filhas, o homem exigia que a vítima desbloqueasse o celular. Pouco tempo depois, o autor começou a agressão contra a mulher dentro de um cômodo – onde as filhas também estavam.

A Polícia Militar relatou que o homem cortou o cabelo de Camila, a esfaqueou e a agrediu, mesmo estando desacordada. Após o ocorrido, o pai das crianças exigiu que elas pegassem todos seus pertences, colocassem no carro para que assim, ele pudesse fugir o mais rápido do local. O homem, ainda, acionou o Samu e fugiu com o celular de Camila.

De acordo com familiares da vítima, o autor disse que irá se apresentar à polícia nesta terça-feira (29). A PM segue em rastreamento.

*Com informações: G1 Sul de Minas