Mulher denuncia filho do padrasto por estupro em Alfenas

Uma jovem de 22 anos, acionou a Polícia Militar no último sábado (7), alegando ter sido estrupada, o crime teria ocorrido no bairro Paineiras, na zona rural de Alfenas.

A vítima contou aos militares que, o filho do seu padrasto um jovem de 17 anos, teria ido até a casa deles passar o final de semana, e que após consumirem bebida alcoólica, ambos foram dormir no mesmo quarto. No entanto, no decorrer da madrugada, o suspeito foi até a sua cama, aonde a ameaçou com uma faca, dizendo que se a vítima não praticasse relação sexual com ele, à a mataria juntamente com sua mãe. A partir dai, segundo a jovem o estupro foi consumado, após os atos terminarem a mulher foi até o quarto da sua mãe e do padrasto contando o que havia acontecido.

Já na presença dos militares, o suspeito contou outra versão, dizendo que o ato foi com consentimento de ambos, o jovem ainda contou que dormia em sua cama quando a vítima o chamou para dormir junto com ela.

O suspeito foi levado para à delegacia junto com seu pai/padrasto, ao consultar o sistema foi visto que o homem estava com mandado em aberto por não ter pago pensões passadas; O jovem suspeito de estupro foi liberado, e o pai preso referente por não ter pago pensão alimentícia.

Redação CSUL – Alisson Marques