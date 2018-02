Mulher de Lavras foi vítima de estelionato; Vítima teve conta aberta em seu nome em Goiás

Uma mulher de 43 anos procurou a Polícia Militar na tarde de ontem, quinta-feira, dia 15, para relatar um caso de estelionato do qual foi vítima.

Ela contou aos policiais que recebeu uma ligação telefônica oriunda de um telefone 0800, do setor de cobrança do Banco do Brasil, cobrando uma dívida de R$ 1.920 de cheque especial de uma conta dela na cidade de Aparecida de Goiás (GO). Acontece que a vítima não conhece aquela cidade e não tem conta especial no Banco do Brasil, apenas uma conta salário.

A vítima contou que foi a agência do Banco do Brasil em Lavras e, em contato com um gerente, ele fez um levantamento e descobriu que a conta aberta no nome da vítima foi em 2013. Ela foi orientada a fazer o boletim de ocorrência para que as providências sejam tomadas no sentido de sanar o problema junto ao banco.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Ilustrativa/Site da Polícia Civil de Tocantins