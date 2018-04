Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) fecharam o trânsito na BR-381, em São João Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (6). O grupo protestou contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Conforme a concessionária Autopista Fernão Dias, os manifestantes interditaram duas faixas e o acostamento da rodovia, do km 508 até o 506. No início da manhã, eles também impediram o tráfego de veículos em Betim. Lá, porém, o ato já encerrou-se mais cedo.

O MST informou que aproximadamente 400 militantes participaram do protesto, que teve início às 10 horas. O trânsito foi liberado por volta do meio-dia, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“A prisão de Lula é a coroação do golpe pelo judiciário. Quem não se levantar agora será conivente com toda arbitrariedade, com o fim dos nossos direitos e com essa corja que está destroçando nossas intuições democráticas”, afirmou Ester Hoffmann, da Direção Nacional do MST.

“Não podemos nos calar, o Brasil inteiro pagará a pena se Lula for preso. E pagará caro, com nossas riquezas, com nossa água, terra, petróleo. Se fazem isso com alguém que chegou a ser nosso presidente, imaginem o que farão com o povo pobre deste país”, declarou.