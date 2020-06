MP deflagra Operação Montesa e cumpre 63 mandados judiciais em Campo Belo e Santo Antônio do Amparo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Portal Campo Belo

O Ministério Público de Minas Gerais deflagra na manhã desta quarta-feira (10), em Santo Antônio do Amparo e Campo Belo, a Operação Montesa. Ao todo, são 63 mandados judiciais.

Os alvos são membros ligados à uma facção criminosa do Estado de São Paulo. Além da grande prática de tráfico de drogas no Sul de Minas, os associados à facção também têm aterrorizado a região com explosões à caixas eletrônicos.

De acordo com o MP, os mandados são: 24 de prisão preventiva, 26 de busca e apreensão, 12 de busca e apreensão para veículos e uma internação de menor de idade.

Participam da operação; 99 policiais militares, 49 civis, dois promotores de justiça e agentes do departamento penitenciário de Minas Gerais.

Imóveis e transações financeiras dos indiciados também foram bloqueados pela justiça. As investigações duraram cerca de sete meses.

Com informações; 29º BPM