Motos são flagradas andando a 191 km/h na Fernão Dias

A Polícia Rodoviária Federal flagrou várias motos esportivas transitando em altíssima velocidade na manhã de domingo (25) pela Fernão Dias, na altura da cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas. Alguns motociclistas chegaram a ser flagrados pilotando a 191 km/h. Veja o vídeo que mostra os motociclistas passando pela rodovia:

Todas as placas foram registradas radares portáteis com tecnologia a laser, que possuem altíssima precisão e sensibilidade, podendo medir a velocidade de qualquer tipo de veículo, mesmo estando este em meio a vários outros veículos em movimento.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% gera multa gravíssima no valor de R$ 880,41, com perda de 7 pontos na CNH, podendo, inclusive, resultar na suspensão do direito de dirigir.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Reprodução