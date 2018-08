Motorista morre e vereador de Santana do Jacaré fica ferido em acidente

Um acidente grave próximo ao trevo de Santana do Jacaré entre um veiculo Volkswagen Gol e um caminhão ¾ deixou o motorista do carro morto e um vereador de Santana do Jacaré ferido. O acidente foi na BR-369, na noite de sábado, dia 18.

Elessandro Marques Freire (foto), de 39 anos, motorista do carro, morreu no local. O vereador de Santana do Jacaré, Thomas Rosa Pereira Rezende (foto), sofreu uma fratura na costela e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Belo.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) da cidade de Oliveira, a versão do motorista do caminhão foi de que seu veículo seguia no sentido Santana do Jacaré, quando o carro que vinha no sentido contrário invadiu a contramão. O motorista do caminhão disse que tentou evitar o acidente, desviando para não bater de frente, mas não conseguiu evitar o choque lateral. O motorista do caminhão não se feriu.

O corpo de Elessandro Marques, após ser retirado das ferragens, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Belo.

Fonte: Jornal de Lavras c/ Fotos: Reprodução / Jornal Tudo Aqui