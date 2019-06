Motorista morre após bater carro em capivara e carreta em Piranguinho

Um homem morreu na noite desta quarta-feira (12) após bater em uma capivara, perder o controle do veículo e invadir a contramão na rodovia BR-354, na altura do município de Piranguinho. Ele ainda se chocou com uma carreta que seguia para Belo Horizonte.

De acordo com testemunhas, o veículo conduzido pelo homem seguia sentido Itajubá, quando o acidente aconteceu. Quando o corpo de Bombeiros chegou ao local, encontrou a vítima presa às ferragens. O homem, que não teve sua identidade divulgada, morreu no local.

O motorista da carreta não sofreu ferimentos, já a capivara envolvida no acidente também morreu.

A perícia da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária estiveram no local. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itajubá. Os carros foram retirados da pista.

Fonte: O Popular Net / Foto: Corpo de Bombeiros