Motorista morre após acidente na BR-354, em Campo Belo

Vítima conduzia o carro, quando perdeu o controle da direção e bateu na lateral de um caminhão.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um motorista morreu na manhã desta terça-feira (22), após um acidente entre um caminhão e um carro de passeio. A ocorrência foi registrada na BR-354, em Campo Belo. Segundo testemunhas, o carro rodou na pista após uma curva e atingiu a lateral do caminhão.

Josafá de Pinto Alvarenga, de 59 anos, era o condutor do carro de passeio. Ele ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

A pista ficou interditada para limpeza. Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram ao local do acidente.

Com informações: Diário de Campo Belo