Motorista morre após acidente entre van e carreta em Campo Belo

Vítima era presidente e um dos fundadores do bloco carnavalesco de Varginha ‘Viúvas Virgens’.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem de 59 anos, morreu após um acidente na tarde desta segunda-feira (19) na BR-354, em Campo Belo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima era o condutor de uma van que se chocou de forma frontal em uma carreta.

De acordo com testemunhas, a batida ocorreu após o condutor da van tentar realizar ultrapassagem perigosa em uma curva, vindo a bater na carreta que trafegava pela direção contrária. O motorista da carreta, um homem, de 41 anos, ao ver o risco da situação pulou do veículo antes da batida. Chovia no momento do acidente.

Lico Valim ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Natural de Varginha, Lico era presidente e fundador do bloco de carnaval ‘Viúvas Virgens’.

O condutor do caminhão foi levado ao hospital consciente, seu estado de saúde é considerado estável. A carreta caiu em um barranco e pegou fogo. Os bombeiros foram acionados para controlarem às chamas.

Carreta pegou fogo após cair em barranco/Foto: Reprodução Redes Sociais

Além da PRE e do Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e o SAMU prestaram os serviços de praxe.

