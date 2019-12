Motorista é preso por embriaguez ao volante após acidente na BR-459 em Pouso Alegre

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dois veículo bateram na rodovia que liga Pouso Alegre a Santa Rita do Sapucaí, no final da noite da última sexta-feira (21). Três pessoas tiveram ferimentos leves.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista da Strada com placas de Santa Rita do Sapucaí, foi conduzido para delegacia, por estar conduzindo o veículo sobre efeito de bebida alcoólica, constatado no alcoolímetro a concentração 0,76 miligramas de álcool por litro expelido, após o teste. De acordo com a Polícia, o resultado do teste é o dobro do índice considerado crime.

Is condutores seguiam sentido opostos da via, quando no KM-109, colidiram frontalmente, fazendo com o que um dos carros caísse no barranco fora da rodovia.

O SAMU esteve no local, mas as vítimas não quiseram ser atendidos. A Perícia fez o serviços de praxes e autorizou a remoção dos veículos.

Fonte e foto: Alô Alô Cidade