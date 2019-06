Motorista é esfaqueada durante assalto na Zona Sul de Poços de Caldas

A Polícia Civil investiga um assalto ocorrido na noite do último domingo (2), na Avenida Iolanda Junqueira Melo, no Conjunto Habitacional, Zona Sul de Poços de Caldas. Uma mulher, de 27 anos, foi esfaqueada no braço depois de ser assaltada por dois homens em uma moto.

A vítima contou à Polícia Militar que transitava pela avenida por volta das 21h, quando percebeu que uma moto a seguia e dava sinal de luz. Ela acelerou o carro, mas foi alcançada e um dos suspeitos disse a ela que um dos pneus traseiros estava furado.

A mulher acreditando ser verdade parou o veículo e foi então que foi abordada pelos dois suspeitos que anunciaram o assalto. A dupla tirou a mulher à força de dentro do carro e dizia que queria o celular e dinheiro da vítima. Um dos homens estava com uma faca e ameaçou a mulher. Um deles chegou a agredir a vítima e bateu a cabeça dela contra a coluna da porta do veículo.

Assustada e desesperada a motorista disse que não tinha dinheiro e nem celular, porém um dos assaltantes encontrou R$ 20,00 no console do veículo.

Irritado com a resposta da mulher um dos assaltantes esfaqueou a mulher em um dos braços. Os dois fugiram em seguida.

Pela descrição dos envolvidos a PM acreditava que os suspeitos poderiam ter participado de um furto a uma residência no Santa Ângela, sendo que foram flagrados pelas câmeras de segurança. Ao mostrar a foto de um dos autores a mulher reconheceu um adolescente de 17 anos. Porém foi feito rastreamento, mas a PM não localizou o menor e o caso foi passado para Polícia Civil.

Fonte: Pocoscom.com / Foto: Ilustrativa