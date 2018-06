Motorista é assaltado na MG 167 em Três Pontas

Um motorista de São Paulo (SP), foi assaltado na manhã desta quarta-feira (13), na rodovia MG 167, em Três Pontas.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista seguia sentido Três Pontas- Varginha, quando parou para fazer necessidades fisiológicas nas proximidades do Sítio Bertoldos, acabou sendo surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Um deles armado com um revólver, anunciou o assalto, entrou na cabine e obrigou o motorista a conduzir o caminhão por uma estrada vicinal, que liga Três Pontas a Carmo da Cachoeira. O comparsa seguiu de moto.

Depois de percorrem cerca de quatro quilômetros, eles pararam, a vítima foi agredida com socos e pontapés e roubaram um aparelho celular e R$670 em dinheiro.

A dupla fugiu na moto. A vítima caminhou até a cidade de Três Pontas e depois foi levada para o Pronto Atendimento Municipal (PAM). As cidades circunvizinhas foram acionadas para fazer cerco bloqueio, mas ninguém foi preso.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Reprodução