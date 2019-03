Motorista de caminhão perde controle e bate em muro em Poços de Caldas

Na noite desta segunda-feira (18), um caminhão carregado com pisos de cerâmica bateu em um muro no bairro Marco Divisório, na entrada da cidade de Poços de Caldas. Parte da carga ficou espalhada pela pista.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo quando descia pela estrada de São Roque da Fartura. Ainda segundo os bombeiros, após perder o controle, o caminhão atravessou a rodovia e atingiu o muro na divisa entre os dois estados.

O motorista, de 27 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Poços de Caldas.