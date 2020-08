Motociclista morre após se chocar em traseira de caminhão na MGC-491, entre Alfenas e Paraguaçu

Pin Compartilhar 0 Compart.

Piloto morreu ainda no local; passageira da motocicleta teve ferimentos graves.

Redação CSul/Foto: Polícia Rodoviária Estadual

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na tarde desta terça-feira (4), na MGC-491, entre Alfenas e Paraguaçu deixou um motociclista morto e uma mulher gravemente ferida.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os dois veículos seguiam pelo mesmo sentido da pista no momento em que a moto se chocou na traseira do caminhão.

Flávio Lopes Da Silva, de 59 anos, morreu ainda no local. A passageira, sua esposa, foi encaminhada com ferimentos graves ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas. O motorista do caminhão não se feriu.

A perícia foi ao local e realizou os trabalhos de praxe. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Alfenas.

Com informações: Minas Acontece