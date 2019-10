Motocicleta furtada é recuperada em Bocaina de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em Bocaina de Minas, no último dia 24 de outubro. O veículo foi encontrado nesta sexta-feira (25), no bairro Palmital.

Segundo os policiais, assim que tomaram conhecimento do crime, os policiais iniciaram levantamento visando a localização do veículo. Usando a Rede Colaborativa da Fração os militares chegaram ao paradeiro da motocicleta furtada que estava em meio a um matagal no bairro Palmital, um local afastado e de difícil acesso.

O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: PM