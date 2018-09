Mostra de Curtas-Metragens de São Thomé das Letras recebe mais 750 inscrições

A Mostra de Curtas-Metragens de São Thomé das Letras recebeu mais 750 inscrições de todo Brasil em sua primeira edição. E desse total, 48 curtas foram selecionadas para mostra competitiva que vai ser realizada de 6 a 9 de setembro na cidade de São Thomé das Letras, no sul de Minas Gerais.

De acordo com Bruno Maia, da Braia Produções, a participação foi muito expressiva, principalmente por ser a primeira edição da mostra. “Recebemos inscrições de todas as regiões do Brasil. E, pelos filmes inscritos, podemos dizer que a produção nacional está com alto nível conceitual e técnico”, ressalta.

As obras selecionadas disputam o prêmio de melhor filme nas modalidades infanto-juvenil, livre e fantástico. Além do prêmio de melhor filme, a mostra também vai premiar os melhores nas categorias de diretor, roteiro, fotografia, atriz, ator, ator e atriz revelação e montagem.

As exibições acontecerão no receptivo turístico da cidade e na Praça Barão de Alfenas em três sessões diárias a partir das 19h. Os filmes selecionados na categoria fantástico serão exibidos na Sessão da Meia-Noite, de quinta para sexta-feira, ao lado da gruta de São Thomé.

Para abrilhantar ainda mais a programação do I Curta São Thomé, a organização preparou dois shows musicais após as exibições. Na sexta-feira (7), a atração musical é o Moda de Rock formado pelos violeiros Ricardo Vignini e Zé Helder. A dupla é referência nacional em música regional brasileira e rock ‘n’ roll.

No sábado (8), o destaque musical é o Tuatha de Danann. O grupo é uma referência nacional na união do heavy metal com a música celta e já tocou em diversos locais do Brasil e exterior. O show dos “duendes mineiros” do Tuatha promete realçar a atmosfera mística e festiva de São Thomé das Letras. Segundo o vocalista, guitarrista e flautista Bruno Maia, que também é o organizador do evento, São Thomé das Letras é importante na carreira da banda. “Sempre frequentamos a cidade e daqui tiramos algumas inspirações para composição de músicas e letras”, finaliza.

Toda programação do I Curta São Thomé é gratuita. O evento é uma realização conjunta da Braia Produções e da Viraminas com o patrocínio do Governo de Minas Gerais. Veja os filmes selecionados no site http://curtasaothome.com.br.

SERVIÇO

I CURTA SÃO THOMÉ

DATA: 06 a 09 de setembro

LOCAL: Receptivo Turístico e Praça Barão de Alfenas.

CIDADE: São Thomé das Letras/MG

HORÁRIO: a partir das 19h

INFORMAÇÕES: http://curtasaothome.com.br

REALIZAÇÃO: BRAIA PRODUÇÕES E VIRAMINAS

Fonte: Ivanei Salgado/Braia Produções / Foto: Divulgação