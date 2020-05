Morre segunda vítima de incêndio em Campos Gerais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Corpo de Bombeiros

Morreu na noite desse domingo (17), a segunda vítima de um incêndio ocasionado em uma residência no último dia 10, em Campos Gerais.

Rosângela Maria da Silva, de 41 anos, teve 70% de seu corpo queimado. Ela estava em estado grave no Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Seu namorado, Vanderson Ricardo Novaes Silva, de 36 anos morreu ainda no dia do incêndio.

O suspeito confesso do crime, é o ex-companheiro de Rosângela. O homem de 47 anos, foi preso no dia seguinte ao incêndio. Ele estava em um bar no momento de sua prisão. Em depoimento à polícia, o autor confessou o crime.