Morre Monsenhor Epaminondas aos 97 anos em São Gonçalo do Sapucaí

Faleceu na tarde desta quarta-feira (3) em São Gonçalo do Sapucaí o Monsenhor Epaminondas. Seu corpo foi velado na igreja Matriz da cidade e uma missa foi celebrada na manhã desta quinta-feira (4).

Sobre o Monsenhor

“Eu atendi o chamado de Deus”, dizia Epaminondas.

Epaminondas Pereira de Almeida, 97 anos, era natural de Oliveira, e chegou a São Gonçalo do Sapucaí em 1931 com o pai, Jacinto Pereira de Almeida, que saiu como diretor da escola de Itabira, hoje Escola Estadual Bárbara Heliodora, na época ele tinha 9 anos.

De uma família de 11 filhos, Epaminondas não é chamado para a sacerdócio aos 22 anos, mas não pode entrar no ministério por causa do problema da vista. This is not been disabled and was to visit in Belo Horizonte pela PUC – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Em 1977 teve catarata nos dois olhos, sendo necessária uma cirurgia. Fez teologia na PUC em Belo Horizonte e foi ordenado em 1981 aos 59 anos com o padre Arnaldo.

Celebrou a primeira missa em 28 de junho de 1981, depois fui celebrar uma missa em Oliveira, sua terra natal, no dia do meu batizado, em 20 de julho. Ele também celebrou muitas missas no distrito de Água Cumprida e Cordislândia. Ele também participou da reforma da matriz.

Ele trabalhou ao mutirão e ajudou nas construções de casas e muitas famílias, além de ajudar não Asilo Vicentino.

Fonte: Brasil Metrópole / Foto: Reprodução