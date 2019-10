Morre aos 87 anos o cantor e compositor João Bá

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quinta-feira (3), o cantor e compositor João Bá, morreu aos 87 anos. Baiano, quase mineiro que escolheu Caldas como céu de seu último voo, o cantor era querido na região e conhecido por inúmeras apresentações.

Às 17h30, o cortejo partirá do velório da Santa Casa de Caldas, onde seu corpo está sendo velado desde às 8h. João partiu no dia em que se celebra São Francisco de Assis, conversador de animais e amigo da natureza.

João deixa em oito discos sua poesia eterna. Seu passamento é encanto.

João Bá

Em julho de 2019, o cantador João Bá, acompanhado pelo violeiro João Arruda, participou do projeto Composição Ferroviária, em Poços de Caldas. Nascido a 01/09/1932 na cidade de Crisópolis, Bahia, João Batista Oliveira – João Bá – reunia diversos talentos artísticos, como atuar, contar histórias, cantar e tocar violão.

Como violeiro, João começou a participar de shows e festivais em 1966, como o Festival da TV Tupi, no qual teve uma de suas músicas, Facho de Fogo, como destaque do evento. A canção foi composta em parceria com Vidal França. Seu primeiro disco, Carrancas trouxe diversas participações especiais, como Hermeto Paschoal e Osvaldinho Acordeom. Sua discografia é composta também por Carrancas II, Ação dos Bacuraus Cantantes e Pica Pau Amarelo.

Soma mais de 200 composições musicais. Teve seus trabalhos usados na trilha sonora de documentários como Entre o Mar e o Sertão, de 2007, sobre Glauber Rocha, e Nas Terras do bem-virá, de Alexandre Rampezzo.

Três músicas do disco Pica Pau Amarelo foram inseridas na coletânea italiana Aruanã, sendo que a faixa Bicho-da-seda também foi usada no documentário Sindicato Operário Bolonha-Itália. Entre outras participações, João Bá também subiu ao palco do Conexão Vivo em 2009, como convidado do grupo Lavadeiras de Almenara.

