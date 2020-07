Morre 16ª vítima de coronavírus em asilo de Alfenas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Local registra mais de 80% de moradores já contaminados pela doença.

Redação CSul/Foto: Divulgação

O asilo do Lar São Vicente de Paulo, em Alfenas registrou mais de 80% de moradores contaminados pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (29), após realização de testes em massa no local. Ao todo, 16 pessoas que viviam no asilo morreram em decorrência da doença.

A mais recente vítima da Covid-19 residente do asilo, é um idoso, de 74 anos. Dos 98 casos contaminados no local, quatro estão internados. Segundo a Secretaria de Saúde, 65 idosos já se recuperaram da doença.

Alfenas tem até o momento 21 mortes por coronavírus, sendo 16 oriundas do asilo São Vicente de Paulo.

Com informações: Alfenas Hoje