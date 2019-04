Moradores de Baependi e Caxambú protestam contra aterro sanitário

Os manifestantes são contrários ao empreendimento por ser situado dentro de uma área rural repleta de nascentes

Dezenas de pessoas se reuniram na Praça da matriz, no último sábado (20) em Baependi, para fazer uma manifestação contra a instalação de um aterro sanitário projetado para receber resíduos de até 25 municípios da região. O projeto prevê a implantação da planta de recebimento de lixo e descartes, no bairro rural do Avanço, em Baependi, divisa com Caxambu.

A mobilização reuniu moradores das duas localidades, grupos de ciclistas, jipeiros, trilheiros e turistas das duas cidades. O funcionamento do aterro será próximo a BR 354. Os ativistas alegam que a porosidade do solo e o fato de a profundidade do lençol freático não ter sido avaliada corretamente na época da seca. Em suas faixas e cartazes, pedem apio da prefeitura e da câmara.

Segundo Neo Lara, representante do coletivo Viva Baependy, a saída para o lixo está na construção de uma usina de compostagem, triagem e reciclagem do lixo gerado pela comunidade, na organização de uma cooperativa de catadores de resíduos sólidos e na formação de um consórcio entre os dois municípios para tratamento e destino conjunto do esgoto. “Não queremos receber o lixo de mais de 25 cidades do Sul de Minas, como previsto no projeto”, diz Lara.

Fonte: Estado de Minas