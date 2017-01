Moradores contabilizam prejuízos após temporal que inundou Guaxupé

Para muitos moradores, a terça-feira (10) foi dia de contabilizar os prejuízos e de muito trabalho para limpar ruas e imóveis em Guaxupé. A forte chuva que caiu na tarde de segunda-feira (9) provocou muitos estragos no comércio e destruiu parte do calçamento tombado pelo patrimônio histórico no Centro da cidade.

A chuva que durou cerca de 40 minutos deixou pelo menos cinco ruas incobertas pela água. Em alguns pontos, a água chegava ao teto dos veículos que estavam estacionados. Algumas motos foram arrastadas pela correnteza.

“É uma água ácida. É uma água muito suja. Contamia tudo, contamina o estofamento, o carpete, o painel, sistema elétrico, tudo. Chega a ser uma água corrosiva, ácida, muito suja. Prejuízo”, disse o mecânico Adilson Gonçalves Oliveira.

Na Rua Aparecida foi preciso recolocar os paralelepípedos. Os blocos se soltaram com a força da enxurrada que cobriu o calçamento. Em outros pontos da área central, a chuva abriu buracos e deixou muita lama e sujeira.

“Foi de repente, quando [a gente] menos esperou deu aquele temporal. Ai começou a descer o paralelepídedo e [os blocos] foram parar quase lá na esquina debaixo”, contou o funileiro João Chueira.

A dona de uma floricultura, que fica em uma das ruas inundadas, contou que mais de 80 ursinhos de pelúcia foram jogados fora e cerca de 500 vasos de flores foram perdidos. Segundo ela, os prejuízos não pararam por aí.

“Todos os papeis, caixas, cachepôs, os 500 vasos de mini crisântemos, que nós tínhamos para uma festa. Todos estragaram e foram para o lixo. Foi um prejuízo grande”, disse a comerciante Nara Bittar.

Ainda segundo a comerciante, além do prejuízo fica difícil conviver com a sujeira que vem da rua. “Muita lama, muito barro, rato, caco de vidro, porque o pessoal já tinha colocado os lixos nas portas, porque já ia passar o lixeiro, então o lixo abriu”, disse Nara.

Além da floricultura, outras lojas e restaurantes foram invadidos pela água. Problemas que segundo o secretário de Obras da cidade já estão sendo analisados para serem corrigidos.

“Existe um projeto de redimensionamento do sistema de drenagem urbana nesse trecho. É uma obra grande, haja visto que a área já é uma área baixa da cidade, é uma área já propícia a inundação e a gente tenta amenizar, fazendo constantemente as limpezas da galeria pluvial. E existe um projeto de reestruturação dessas galerias”, explicou o secretário de Obras, Eliton Israel Pereira.

Ainda segundo o secretário, a prefeitura também espera contar com a colaboração da população para que não jogue lixo nas ruas. “A quantidade de lixo que vem, ou pedras ou restos de materias de construção que vem nas calçadas, ou seja, do próprio usuário [que acaba entupindo] e piorando classicamente as inundações”, finalizou Pereira.

Via: G1