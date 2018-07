Monte Verde/Camanducaia – Orquestra Melhoramentos Caieiras encerra o Festival de Inverno

O 6º Festival de Inverno de Monte Verde/Camanducaia 2018, que começou no dia 07 de julho, termina no próximo sábado, dia 28, com apresentações do espetáculo musical “BrinCanto pelo Brasil” e da Orquestra Filarmônica Melhoramentos Caieiras. As atividades culturais começam as 13h30min, na Avenida Monte Verde.

Com cerca de 100 anos de fundação, a Orquestra Filarmônica Melhoramentos Caieiras, nasceu como uma banda, em 1921, nas dependências da Companhia Melhoramentos de Papel e escreveu sua história baseada na formação musical de jovens. Declarada de “Utilidade Pública”, em 1974, a OFMC democratiza o acesso à música de concerto, por meio do diálogo entre os universos erudito e popular. Com uma proposta inovadora e apresentações nas mais diversas temáticas, a orquestra está sob o comando do maestro Luiz Crema, há mais de 20 anos.

A Cia.BrinCanto vai contar a história do menino Olavinho, que está frustrado por ter que passar as férias na casa dos avós enquanto todos os seus amigos estão indo viajar. Mas seus avós, prontamente, mostram que, através dos livros, é possível viajar sem sair de casa. Começa então uma viagem pelo Brasil, permeada por diversas canções e muita diversão.

Ao longo de sua realização, o evento contou com atrações culturais de música, teatro, dança e circo, e ainda vai realizar oficinas culturais. O Festival acontece em um dos cenários mais bonitos do Sul de Minas Gerais, em Monte Verde, vila conhecida como a “Suíça Brasileira”.

O Festival é realizado pela Prefeitura Municipal de Camanducaia, com o patrocínio da Melhoramentos Florestal, através de Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. É gerido pela Associação Trium Brasil e Espaço Ampliar – Assessoria, Projetos e Eventos e conta com o apoio de COMTUR, ACMV e AHPMV.

Monte Verde

Encravado na Serra da Mantiqueira, no extremo sul de Minas Gerais, o distrito de Monte Verde é um refúgio verde, cercado por araucárias, pássaros e esquilos, arquitetura alpina e hospitalidade mineira. Conhecido pelo clima romântico é perfeito para amantes do ecoturismo, famílias com crianças e apreciadores de uma boa gastronomia.

Oficinas Culturais

O Festival de Inverno de Monte Verde promove como novidade dessa edição as oficinas de formação e capacitação em área cultural, que acontecem em agosto e novembro, na cidade de Pouso Alegre. Os temas das oficinas são “Arte Brasileira”, “Discurso, Memória e Patrimônio Cultural” e “Arte Floral Profissionalizante”, com carga horária de 12horas/aula. A proposta é valorizar o patrimônio material e imaterial de Minas Gerais. Elas acontecerão na cidade de Poucos Alegre, localizada a um raio de 50 quilômetros de diversos municípios, com o intuito de facilitar o acesso para a população do sul do Estado. Apesar de serem gratuitas, essas atividades necessitam de inscrição prévia. Informações sobre as inscrições para as oficinas culturais do Festival serão divulgadas no site da Prefeitura de Camanducaia www.camanducaia.mg.gov.br

Fotos: Marco Vaz