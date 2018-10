Ministro da Educação visitou Lavras e liberou recursos para a Ufla

A última semana foi movimentada na Universidade Federal de Lavras (Ufla). Na sexta-feira, dia 28, o reitor José Roberto Scolforo participou de uma solenidade de lançamento da pedra fundamental do Hospital-Dia Ufla e também deu a ordem de serviço para o início da obra.

No dia seguinte, sábado, dia 29, o reitor José Roberto Scolforo recebeu o ministro da Educação Rossieli Soares, ele esteve em Lavras para visitar o Campus da Ufla e liberar verbas para a que instituição possa investir em obras e aquisição de equipamentos, mobiliário e livros, a verba liberada foi de R$ 10,8 milhões.

O Ministério da Educação liberou R$ 28 milhões para a construção de uma nova unidade na cidade de São Sebastião do Paraíso, localizada a 280 quilômetros de Lavras. O novo campus da Ufla em São Sebastião do Paraiso é o primeiro fora de Lavras, sobre ele o ministro Rossieli disse que aquela cidade está recebendo uma das melhores universidades do Brasil, e que tem certeza que esses recursos serão bem investidos.

Para o Ministro, a Ufla tem cumprido o seu papel, e é um grande exemplo para outras instituições de ensino superior. “Fazer gestão bem-feita quando se tem muito dinheiro é muito fácil, fazer gestão como Lavras faz em qualquer momento tem sido um grande exemplo”, disse.

O campus Paraíso terá nove edificações em uma área de 150 mil metros quadrados. Apesar da previsão de conclusão das obras para 2022, a prefeitura irá ceder um imóvel temporário para que os alunos já possam estudar no local a partir do próximo ano. O novo campus terá como foco cursos que envolvam inovação, empreendedorismo e geração de tecnologias direcionadas, principalmente, para o agronegócio, vocação da região, que tem tradição na cafeicultura.

Após a solenidade realizada em Lavras, o ministro da Educação Rossieli Soares, embarcou no aeroporto de Lavras com destino a São Sebastião do Paraiso, em companhia do reitor José Roberto Scolforo e comitiva.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Ascom/Ufla