Ministério Público e Polícia Militar deflagram operação contra o tráfico de drogas em Guapé e região

Redação CSul/Foto: Divulgação GAECO

O Ministério Público de Minas Gerais, através de seu Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – núcleo Varginha, deflagrou nesta terça-feira (20), em conjunto com a Polícia Militar, a Operação Bangalô, que tem como intuito o combate ao tráfico de drogas em Guapé e região.

Segundo o MPMG, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão preventiva, além de três flagrantes no ato das buscas. No total, 14 pessoas foram presas e um menor apreendido. Alguns membros são integrantes de uma facção criminosa. Durante as investigações foram desmantelados diversos crimes, tais como, homicídio, corrupção passiva e violação de sigilo funcional.

Participaram da operação 104 militares, com o apoio de 30 viaturas e uma aeronave.