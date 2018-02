Ministério das Cidades repassa verba com atraso e obra da ponte no Santa Tereza é reiniciada em Três Corações

Obra da ponte do Santa Tereza foi retomada, desde o dia 05 de fevereiro, pela GE Serviços Ltda para a conclusão do alargamento da segunda passarela. A paralisação se deu, devido ao atraso do Ministério das Cidades em repassar parte da verba. O valor total da obra foi de R$434.889,00, com contrapartida do município de pouco mais de R$25 mil.

De 80 cm, as passarelas passarão a medir 2 metros, com guarda-corpos dos dois lados, a fim de impedir a travessia sobre a pista. O projeto atende as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas/ ABNT NBR 9050 2015, norma que define aspectos relacionados às condições de acessibilidade no meio urbano.

A iluminação da ponte também será substituída com 7 (sete) novas luminárias.

Fonte: Marilene Estrella – Fotos: Antônio Luiz Dias