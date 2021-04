Minas prorroga Onda Roxa até o próximo dia 18

Medida vale para quase todo Estado, exceto para as regiões Triângulo Norte que, segundo o governo estadual, apresentou melhora em todos os indicadores relacionados à covid-19 e avançou, no último dia 5 à “Onda Vermelha”, além da macrorregião de Saúde Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva e Taiobeiras que também poderão avançar a partir da próxima segunda-feira (12).

Redação CSul/Foto: Gil Leonardi/Imprensa-MG

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decidiu nesta quarta-feira (7), estender à Onda Roxa, fase mais restritiva do programa Minas Consciente para quase todas regiões do Estado, exceto para Triângulo Norte que, segundo o governo estadual, apresentou melhora em todos os indicadores relacionados à covid-19 e avançou, no último dia 5 à “Onda Vermelha”, além da macrorregião de Saúde Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva e Taiobeiras que também poderão avançar a partir da próxima segunda-feira (12), à Onda Vermelha.

A medida foi tomada após reunião entre o Comitê Extraordinário Covid-19 e o governo do Estado. Na semana passada, Romeu Zema havia dito que o momento ainda era difícil em relação à pandemia no Estado. Na reunião desta quarta-feira (7), foi definida, também, a suspensão do toque de recolher.

Vale ressaltar que as medidas são reavaliadas a cada sete dias pelo Comitê. Varginha, que passou a adotar à Onda Roxa nas últimas semanas, segue dentro do programa.