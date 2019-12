Militares salvam bebê de apenas dois dias de vida após engasgamento, em Guaxupé

Pin Compartilhar 0 Compart.

Durante patrulhamento preventivo no centro de Guaxupé, dois militares em uma viatura foram parados por um homem com uma bebê nos braços. A menina, que nasceu no último sábado (21), engasgou, perdeu o fôlego e já estava com a pele roxa pela falta de respiração.

Os militares Sargento Aderaldo e Soldado Lima fizeram as manobras indicadas em casos assim e conseguiram desengasgar a bebê. Pouco depois eles receberam o apoio da médica Paula Pinhoti e, juntos, levaram a criança para o pronto socorro.

A pequena Natália vai passar o natal em casa junto com os pais.

Fonte: Varginha Online

Foto: PMMG