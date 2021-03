Mesmo com Onda Roxa, prefeitura de Itamonte adota medidas ainda mais restritivas

Cidade comunicou que, durante os dias 19 e 21, todos os serviços, inclusive os considerados essenciais, só poderão funcionar em sistema de delivery.

Redação CSul/Foto: Divulgação Wikipédia

Mesma após aderir à “Onda Roxa” do programa Minas Consciente, a prefeitura de Itamonte comunicou nesta quarta-feira (17), que irá adotar medidas ainda mais rígidas de restrição. Segundo a administração municipal, durante as 72 horas – iniciando na sexta-feira (19), às 00 até às 23h59 do domingo (21), todas as atividades, inclusive aquelas consideradas essenciais, só poderão funcionar em sistema de delivery.

Prefeitura divulgou nota oficial sobre a medida em suas redes sociais/Foto: Reprodução

De acordo com o prefeitura, a medida foi tomada devido à crescente dos casos de covid-19 na região. O fato, se torna mais preocupante, em decorrência da faltas de leitos de UTI, anestésicos para intubação e oxigênio. Ainda conforme a prefeitura, a medida será adotada em conjunto com o feriado municipal do Padroeiro São José – que acontece nesta sexta-feira.

A prefeitura disse, ainda, que após o prazo de restrição mais rígida, a cidade voltará a adotar medidas impostas pela Onda Roxa.

*Com informações: G1 Sul de Minas