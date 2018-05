Mensagens em aplicativo que mostram bala com chumbinho assustam moradores de Itamonte

Moradores da cidade de Itamonte estão assustados com uma notícia que anda se espalhando por grupos do aplicativo WhatsApp, ao qual informa que algum indivíduo com as piores intenções possíveis estaria colocando um veneno popularmente conhecido como “chumbinho mata rato” em balas e jogando nos quintais das residências da cidade.

De acordo com um áudio que circula junto com as imagens, o caso seria verdadeiro.

Se verdadeira, a situação causa riscos principalmente para crianças, mas também para animais que possam acabar comendo as balas.

Se você flagrar qualquer pessoa jogando balas ou doces em quintais, denuncie à Polícia Militar através do número 190.

O CSul tentou entrar em contato com a PM de Itamonte, mas não obteve resposta.

Fonte: O Popular Net