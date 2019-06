Menor se envolve em acidente e acaba apreendido com moto furtada em Santa Rita de Caldas

No final da manhã desta terça-feira (11), um menor foi apreendido por receptação após se envolver em um acidente de trânsito, em Santa Rita de Caldas.

De acordo com a Polícia Militar, os militares realizavam patrulhamento quando se depararam com um acidente de trânsito sem vítimas. Ao parar no local para verificar o fato, eles verificaram que o menor era o condutor da motocicleta envolvida, uma CG 150, de placa GZQ-7676.

Após consultar a placa do veículo que ele conduzia, no prontuário constava sinalização de produto de furto/roubo. Em virtude dos fatos, o veículo foi removido ao pátio credenciado, foi acionada a genitora do indivíduo por meio do Conselho Tutelar, e o condutor foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia para posteriores providências.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: PM