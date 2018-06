Menor foi apreendido vendendo drogas em Lavras

No final da tarde de terça-feira (19), a Polícia Militar foi acionada para comparecer a rua Geraldo Rufino de Oliveira, no bairro Vila Cruzeiro do Sul, porque um homem havia aliciado um menor para vender drogas no local.

Diante da informação, os policiais foram até o local e de longe passaram a observar o menor, de 15 anos. Ele entrou em uma trilha que dá acesso à linha férrea e, quando retornou, foi abordado pelos policiais.

Com ele foram localizadas 19 buchas de maconha e a quantia de R$ 16. Foi dada voz de apreensão ao menor por ato infracional, sendo encaminhado até a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, junto à droga e o dinheiro apreendido. Na Depol ele foi questionado sobre quem era o proprietário da droga.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: PMMG