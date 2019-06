Menor e drogas são apreendidos em Ilicínea

Neste domingo (9), um menor, de 17 anos, foi apreendido por tráfico de drogas em Ilicínea. O menor afirmou ser usuário de drogas e já possui diversas passagens pela polícia, também por tráfico.

Por volta das 4h30, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela cidade quando abordou o menor, conhecido como “Gordinho”. Com ele foram encontrados uma bucha de maconha, R$ 186,00 em dinheiro e um papelote de cocaína.

Na casa do menor a polícia encontrou ainda, uma balança de precisão, um plástico com sementes de maconha, duas facas, uma com resquícios de cocaína e outra com resquícios de maconha, uma peneira e vários saquinhos que serviam para embalar as drogas.

O menor foi apreendido e encaminhado, juntamente com o material arrecadado, para a delegacia de plantão, permanecendo à disposição da justiça.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: PM