Menor é apreendido três vezes em menos de quatro dias por crimes, em Três Pontas

Um menor, de 16 anos que foi apreendido duas vezes no último sábado (18), em Três Pontas. Foi novamente apreendido, suspeito de assaltar um bar na última quarta-feira (22).

De acordo com a dona do estabelecimento, o menor chegou com uma blusa de capuz e um objeto na cintura semelhante à um revólver, anunciou o assalto e determinou que a vítima entregasse seu aparelho celular. O infrator furtou o aparelho e saiu do local.

Os militares foram acionados e encontraram o menor que, ao ver a viatura policial arremessou o objeto em um terreno vago, saiu correndo e entrou em uma residência. Os policiais o perseguiram e alcançaram.

Questionado sobre o crime, o jovem confirmou o assalto e que havia arremessado o aparelho celular em um lote. Sobre o objeto usado para assaltar o bar, o menor disse que se tratava de uma arma de brinquedo e que após o assalto foi até a casa de sua tia, trocou de roupas e guardou à arma. Os militares foram até o local indicado pelo jovem, no entanto nada foi encontrado. A tia do suspeito também não soube informar nada.

Aparelho celular roubado pelo jovem/Foto: Polícia Militar

O menor foi apreendido e encaminhado para o quartel da Polícia Militar.

Segundo a PM, o jovem foi apreendido no último sábado (18), por ter furtado um aparelho dentro de um carro e logo depois uma menina de 13 anos, que estava em uma praça da cidade. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o menor foi apreendido três vezes em apenas quatro dias.

Redação CSul – Alisson Marques