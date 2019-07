Menor é apreendido em Elói Mendes e autor preso em Três Pontas por tráfico de drogas

Na sexta-feira (28) a Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Centro de Três Pontas quando avistou uma VW/Saveiro trafegando pela Praça Cônego Vitor, sentido bairro Catumbi, com o som em alto volume na parte externa.

O veículo foi parado pelos policiais e o motorista, conhecido como Maritaca, de 32 anos, foi abordado. O suspeito é conhecido pelo tráfico de drogas na cidade.

Durante buscas no veículo foram encontrados três tabletes de maconha, juntamente com uma arma branca, embaixo do banco, dentro de uma bolsa azul.

O autor foi preso e encaminhado para a delegacia, junto com o material, onde foi ratificado o flagrante.

Elói Mendes

Em Elói Mendes, a polícia realizava batida policial quando recebeu denúncias de que um indivíduo havia escondido drogas para vender, próximo à um ponto de ônibus. Os policiais foram acionados por volta das 21h de sábado (29).

Os policiais foram até o local da denúncia, onde abordaram um menor, de 15 anos. O adolescente já havia sido apreendido por diversas vezes pelo mesmo crime. Durante buscas, os policiais encontraram quatro pinos de cocaína em um buraco próximo à um muro.

O menor foi apreendido junto com o material, permanecendo à disposição da justiça.

