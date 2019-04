Menor é apreendido com drogas em Boa Esperança

Nessa terça-feira (9) por volta das 19h40, a Polícia Militar patrulhava pela Rua Laudelino Monteiro na Vila do Toco, em Boa Esperança, quando deparou com o menor infrator de 17 anos nas proximidades do local, conhecido dos militares por tráfico e uso de drogas.

Ele, ao perceber que seria abordado, saiu caminhando, mas foi abordado e submetido a busca pessoal. Sendo encontrado consigo 22 pedras de crack prontas para o comércio e a quantia de R$ 9,50.

Ele relatou que vende cada pedra por R$ 10,00, sendo então apreendido e conduzido junto com a droga, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte e foto: PM