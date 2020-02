Menina tem mais de 70% do corpo queimado após acidente doméstico em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma menina teve mais de 70% do corpo queimado em Três Pontas, na noite da última quarta-feira (12) após um acidente doméstico.

Segundo a Polícia Militar, a vítima brincava com o irmão de dois anos em um quarto, no momento em que menino teria ascendido um isqueiro e colocado fogo no colchão que estava na cama. A menina de seis anos, estava mexendo no aparelho celular e não viu o fogo, que se alastrou rapidamente.

A mãe da menina estava em um outro quarto na residência e os avós na sala. Ao perceberem o fogo, foram rapidamente até o cômodo atingido e resgataram a vítima. Bastante machucada, a garota foi encaminhada para o Pronto de Atendimento da cidade por um vizinho. Os avós tiveram pequenas queimaduras, no entanto inalaram fumaça e também foram levados ao atendimento.

Vizinhos conseguiram conter e apagar o fogo. A vítima transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Os avós já foram liberados.

Redação CSul – Alisson Marques

Com informações de Equipe Positiva/Foto: Equipe Positiva