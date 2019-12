Menina é flagrada sendo transportada no porta-malas de um carro em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma menina foi flagrada em cena no mínimo curiosa e de muito risco na cidade de Poços de Caldas, a jovem estava sendo carregada no porta-malas de um carro na manhã do último sábado (30).

O motivo da garota estar localizada ali, era por conta de uma enorme televisão que estava sendo transportada no veículo e tomando quase todo o espaço interior do automóvel.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista cometeu infração gravíssima, sujeito à multa, perda de 7 pontos na CNH e o veículo pode ser apreendido.

Foto: TV Poços

Redação CSUL – Alisson Marques