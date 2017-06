Médicos cubanos são recebidos em 13 cidades para atendimento na saúde pública do Sul de MG

Os médicos apresentados nesta sexta em Poços de Caldas vão fazer um treinamento para conhecer o funcionamento do sistema de saúde da cidade antes de começar os atendimentos. Todos eles também fizeram um curso para aprender a língua portuguesa.

“Brasil é um país muito importante, com um sistema único de saúde muito grande, com muitas transformações”, comenta Gloria Yisel Rosabal Soris, uma das médicas do programa. “Hoje fico aqui para ajudar muitas pessoas doentes e dar saúde às periferias do Brasil.”

Além dos três médicos que chegaram em Poços de Caldas, outros 15 vão atuar na região no lugar de outros médicos que já voltaram a Cuba com o vencimento dos contratos.