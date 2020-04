Médica de Poços de Caldas tem primeira confirmação de coronavírus entre profissionais da saúde na cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma médica da rede pública de saúde de Poços de Caldas, testou positivo para Covid-19. De acordo com o secretário de saúde de Poços, Carlos Mosconi, a paciente resolveu fazer o teste por conta própria em um laboratório particular.

Segundo a própria médica, a ideia de fazer o exame foi por conta do contato com vários pacientes. Mesmo sem os sintomas do novo coronavírus ela procurou o laboratório.

A médica que atua na policlínica e na Santa Casa de cidade, está afastada das funções. A profissional confirmou ainda que ela e a família estão em quarentena.

Segundo o secretário da saúde, esse é primeiro caso de coronavírus entre profissionais da saúde no município.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reuters