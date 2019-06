Marido mata esposa após briga em Itajubá

Na madrugada desta segunda-feira (24), a polícia prendeu um homem de 21 anos após matar a mulher em Itajubá, MG. O suspeito é acusado de ter matado a esposa esganada durante uma briga. A vítima foi identificada como Raquel Ferreira.

De acordo com a Polícia Militar, a briga foi na residência do suspeito e da mulher, no bairro Colina Verde. A suspeita do motivo da briga são mensagens que o suspeito teria encontrado no celular da vítima.

Raquel foi agredida e foi morta em seguida. Logo, o suspeito fugiu, porém se entregou pouco tempo depois. O corpo de Raquel foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itajubá.

