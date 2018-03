Marcio Lacerda faz novo giro pelo Sul de Minas

Após visitar mais de 140 cidades em todo o estado desde junho do ano passado, o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB) faz essa semana sua terceira viagem pelo Sul de Minas desde que teve lançada sua pré-candidatura ao governo. Nos próximos três dias, Marcio irá visitar oito cidades da região.

Marcio Lacerda chegou ao município de Campanha na manhã desta quarta-feira, dia 14. Até sexta-feira, dia 16, o ex-prefeito de BH será recebido também em São Gonçalo do Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí, Paraisópolis, Itajubá, Boa Esperança, Campos Gerais e Varginha. Estão confirmados na agenda de Marcio encontros com lideranças políticas, entrevistas com a imprensa local e debates com empresários, entidades sindicais e representantes dos mais diversos setores da população.

A nova visita de Marcio Lacerda ao Sul de Minas reforça ainda mais seu vínculo com a região. “Não imagino uma pessoa querer ser candidato a governador sem fazer isso que eu estou fazendo. A gente pode conhecer a situação das cidades e das regiões por relatórios, pelo site do IBGE, pela internet. Mas isso é uma informação fria. O contato pessoal é insubstituível. É preciso ouvir as pessoas, os seus sentimentos, as suas emoções, seus sonhos, suas angústias e principalmente as soluções que as pessoas conhecem e conhecem muito bem porque são da terra”, afirma Marcio.

Na última semana Marcio Lacerda se encontrou com dirigentes do PSB na região metropolitana e comentou o crescimento de sua pré-candidatura em todas as regiões de Minas. “As pesquisas mais recentes e as informações que temos acumulado indicam que se as eleições fossem hoje nós estaríamos no segundo turno”, disse Marcio. Para seguir se consolidando e manter o crescimento que vem mostrando nas pesquisas, o ex-prefeito de BH irá manter a rotina de viagens pelo estado, além de investir também na ampliação de sua presença nas redes sociais.

Fonte: Alô Alô Cidade / Foto: Reprodução