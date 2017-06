Mais de 90 vagas de emprego estão disponíveis no Sul de Minas

Pelo menos 94 vagas de emprego estão abertas no Sul de Minas nesta segunda-feira (26). Só em Poços de Caldas, há 55 vagas cadastradas no Sistema Nacional de Empregos (Sine), o que corresponde a 58,51% das opções.

Ainda de acordo com o levantamento feito pelo G1 , em Pouso Alegre há 12 oportunidades e em Varginha há 9 vagas a serem preenchidas. Uma das áreas que mais se destaca é o da construção civil, com 48 opções só em Poços de Caldas, distribuídas para engenheiros civis, pedreiros e serventes de pedreiros.

Para se candidatar a uma vaga, é preciso procurar uma unidade do Sine e apresentando cópias do RG, CPF e PIS. Confira as oportunidades de trabalho abertas nesta segunda-feira: