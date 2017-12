Mais de 80 mil luzes são acesas para programação especial de Natal em Guaxupé

A chegada do Papai Noel no último sábado (2) marcou o início das atividades do Natal de Luz em Guaxupé (MG). Este ano, mais de 80 mil pontos de luz foram instalados nas ruas, praças e avenidas, entre Centro e bairros.

Três presépios foram montados no coreto, na praça da Avenida Dona Floriano e na rodoviária da cidade e completam a decoração ao lado de árvores e enfeites. Para as crianças, foi montada a vila do Natal de Luz, com brinquedos temáticos.

“O Natal de Luz é um evento que acontece desde 2013 e traz apresentações artísticas e culturais gratuitas. As atividades acontecem na área interna do Teatro Municipal e também tem shows na área externa”, explica o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Marcos Alexandre Costa Buled.

São 93 atrações que vão o dia 23 de dezembro. As principais atividades acontecem à noite, todos os dias, a partir das 20h. O evento traz na programação apresentações musicais, teatro e ações sociais. Também é possível tirar fotos com o Papai Noel que fica todos os dias no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes.

A prefeitura também usa o evento para arrecadar brinquedos para as famílias atendidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. As doações podem ser deixadas no teatro municipal.

Mais informações e a programação completa podem ser encontradas no site.

Confira algumas atrações do Natal de Luz de Guaxupé:

De 05 a 22 de dezembro

Apresentação das Companhias de Reis e Pastorinhas nos presépios

18h Praça Rodoviária / 19h Praça Dom Assis / 20h Catedral / 20h30 Coreto

De 07 a 10 e 14 a 17 de dezembro

Feira de Artesanato Arte Nossa – Casa da Cultura

10 de dezembro

2º Pedal Solidário de Natal

16 de dezembro

14h às 18h – “10º Moto Natal Solidário” – Campo Santa Cruz

19h – Motociata com Trenó – Saída Parque da Mogiana

18h – “A grande folia” Auto de Natal – Grupo Tramas & Dramas – Praça Santa Cruz

17 de dezembro

14h às 19h – Exposição do Clube do Automóvel Antigo de Guaxupé e região – Av. Conde R. Valle

22 de dezembro

20h – “O Auto da Semeadura do Mundo” Auto de Natal – Teatro de Tábuas – Parque da Mogiana

23 de dezembro

Saída do presépio do Coreto e chegada no Teatro Municipal Arlete S. Mendes – Cortejo de Companhias de Reis

Todas as noites – Apresentações Artísticas e presença do Papai Noel das 20h às 22h – Teatro Municipal