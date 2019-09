Mais de 400 capacitações gratuitas serão oferecidas na Feira do Empreendedor 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

Evento promovido pelo Sebrae Minas, de 16 a 19 de outubro, deve reunir mais de 12 mil pessoas, em Belo Horizonte

Estão abertas as inscrições para o maior evento de empreendedorismo de Minas Gerais: a Feira do Empreendedor 2019. De 16 a 19 de outubro, o Sebrae Minas promove mais de 400 atividades gratuitas direcionadas para quem quer abrir ou melhorar a gestão do negócio. A expectativa é que mais de 12 mil pessoas visitem o evento. Inscrições: www.feiradoempreendedormg.com.br .

Nesta 8ª edição do evento será voltada para empreendedores que querem implementar ou impulsionar seus negócios, empresários que buscam soluções para os desafios da gestão de processos, e Microempreendedores Individuais (MEI) que querem saber mais sobre como melhorar seus produtos e serviços.

“O mineiro é empreendedor. Não é à toa que Minas Gerais é hoje o segundo estado com o maior número de pequenos negócios optantes do Simples Nacional, ou seja, mais de 1,5 milhão de empreendimentos, atrás apenas de São Paulo”, explica o Superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.

Durante os quatro dias do evento serão promovidos palestras, oficinas, debates e orientações coletivas e individuais sobre temas como: empreendedorismo, finanças, mercado, abertura de empresas, formalização, inovação, legislação, indústria 4.0, vendas, planejamento, gestão e marketing digital.

“A Feira do Empreendedor é uma oportunidade para as pessoas se atualizarem sobre gestão de negócios, melhoria de processos gerenciais, mudanças de hábitos do consumidor, novas tecnologias para tornar o pequeno negócio mais competitivo”, conta o Superintendente do Sebrae Minas.

O evento também é um espaço para oportunidades, não só por promover a interação e a troca de experiências, como também para identificar clientes, fornecedores, parceiros comerciais e novas ideias de negócio.

A Feira do Empreendedor é realizada desde 1994 em todos os estados brasileiros. Em Minas Gerais, o evento é promovido pelo Sebrae Minas de dois em dois anos, na capital mineira. Nesta edição, a Feira tem o patrocínio do Banco do Brasil e Bradesco e o apoio do BDMG, E-Commerce Brasil, Montapet, Sicoob e Unimed BH.

Conheça as novidades da Feira do Empreendedor 2019, em Minas Gerais:

Arena Marketing Digital: espaço onde serão promovidas palestras sobre e-commerce, mídias sociais e novas tecnologias. Quem não puder participar presencialmente das capacitações poderá acompanhar as transmissões ao vivo.

espaço onde serão promovidas palestras sobre e-commerce, mídias sociais e novas tecnologias. Quem não puder participar presencialmente das capacitações poderá acompanhar as transmissões ao vivo. Arena de Inovação: em um mesmo ambiente serão promovidas duas palestras simultâneas e o empreendedor poderá optar pela temática, entre elas: tendências, ferramentas de mercado e soluções inovadoras para aumentar a competitividade do pequeno negócio.

em um mesmo ambiente serão promovidas duas palestras simultâneas e o empreendedor poderá optar pela temática, entre elas: tendências, ferramentas de mercado e soluções inovadoras para aumentar a competitividade do pequeno negócio. Espaço Negócios Modelo: os visitantes poderão conhecer alguns Negócios Modelos e tirar dúvidas das atividades mais procuradas pelos empreendedores, tais como: salão de beleza, barbearia, cafeteria e pet shop. Terão ainda a oportunidade conhecer desde a ambientação, distribuição do mix de produtos, gestão, tendências e inovações de cada negócio.

os visitantes poderão conhecer alguns Negócios Modelos e tirar dúvidas das atividades mais procuradas pelos empreendedores, tais como: salão de beleza, barbearia, cafeteria e pet shop. Terão ainda a oportunidade conhecer desde a ambientação, distribuição do mix de produtos, gestão, tendências e inovações de cada negócio. Espaço Indústria 4.0: espaço onde serão realizadas mini palestras de 15 minutos sobre realidade aumentada, big data, machine to machine, manufatura auditiva e suas aplicações aos pequenos negócios.

espaço onde serão realizadas mini palestras de 15 minutos sobre realidade aumentada, big data, machine to machine, manufatura auditiva e suas aplicações aos pequenos negócios. Jogos Escape Plurais: ambiente de aprendizagem lúdico em que o participante tem o objetivo de desvendar um enigma para tornar os pequenos negócios mais competitivos, inovadores e inclusivos.

ambiente de aprendizagem lúdico em que o participante tem o objetivo de desvendar um enigma para tornar os pequenos negócios mais competitivos, inovadores e inclusivos. Agência de Atendimento Sebrae: orientações individuais de 30 minutos sobre marketing, gestão de pessoas, finanças, legislação, inovação e empreendedorismo.

orientações individuais de 30 minutos sobre marketing, gestão de pessoas, finanças, legislação, inovação e empreendedorismo. Espaço Vendas para o Sebrae: neste ambiente donos de pequenos negócios poderão aprender sobre como vender para o governo, se cadastrar no catálogo de fornecedores do Sebrae Minas e fazer networking.

neste ambiente donos de pequenos negócios poderão aprender sobre como vender para o governo, se cadastrar no catálogo de fornecedores do Sebrae Minas e fazer networking. Espaço dos Expositores: 20 stands irão apresentar ideais de negócios para quem quer abrir uma empresa, além de equipamentos, maquinários e diversos serviços.

Feira do Empreendedor 2019

De 16 a 19 de outubro, das 14h às 22h

Sede do Sebrae Minas

Avenida Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada

Belo Horizonte/MG

Entrada gratuita

Vagas limitadas

Inscrições: www.feiradoempreendedormg.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae Minas / Foto: Divulgação/FlickrSebrae