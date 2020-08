Mais de 200 sacas de café são furtadas em Cabo Verde

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Pelo menos 240 sacas de café foram roubadas na noite desta quinta-feira (13), em uma fazenda localizada em Cabo Verde. Segundo a Polícia Militar, o proprietário relatou que ao chegar no local notou que pelo menos 100 sacas haviam sido roubadas, no entanto, ao averiguar o restante da propriedade constatou que outras 140 sacas que estavam em um galpão também haviam sido levadas.

A porta do galpão estava aberta. Os militares iniciaram uma varredura no local e avistaram um “pé de cabra” usado na ação. Além disso, haviam cortes no cercado da propriedade. A ferramenta foi encaminhada à perícia.

A PM iniciou buscas ou suspeitos, entretanto, até o momento dessa publicação ninguém havia sido preso.