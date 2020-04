Mais casos confirmados e uma morte pelo coronavírus na região

Na noite deste último domingo (5), a Prefeitura de Ouro Fino confirmou a primeira morte por Covid-19 no Sul de Minas. Com 72 anos o paciente morreu no Hospital de Clínicas de Itajubá na última terça-feira (31).

De acordo com a prefeitura de Ouro Fino, João Batista Bueno Filho apresentou os sintomas após uma viagem de Cruzeiro no Ceará, onde estava com a esposa. Em monitoramento tem sete casos e um suspeito no município.

A prefeitura de Itajubá também neste doming (5), confirmou o primeiro caso positivo de coronavírus na cidade. Por um laboratório particular o exame foi realizado e aguarda o resultado da Fundação Ezequiel Dias (Funed). Ainda conforme a Prefeitura de Itajubá, internados com suspeitas são oito pacientes, quatro do município, três de Paraisópolis e um de Sapucaí Mirim.

Redação Csul- Karen Emanuelle