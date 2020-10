Maiores municípios produtores de carvão vegetal da silvicultura do Brasil são mineiros

Minas manteve a condição do estado com maior valor bruto dessas atividades em 2019.

Segundo a Pesquisa da Produção da Extração Vegetal e Silvicultura (2019), apesar da queda, Minas Gerais manteve a condição do estado com maior valor bruto conjunto dessas atividades em 2019, atingindo aproximadamente R$ 4,4 bilhões. Entre os dez municípios com maior valor bruto da produção da extração vegetal e silvicultura, três estão em Minas Gerais: João Pinheiro (1º); Itamarandiba (6º) e Curvelo (10º). Se considerarmos o valor apenas da silvicultura, cinco entre os dez maiores seriam de Minas Gerais: João Pinheiro (1º), Itamarandiba (5º), Curvelo (7º), Três Marias (9º) e Buritizeiro (10º).

O principal produto do Estado é o carvão vegetal (representa mais de 75% do total do valor da produção de todos os produtos florestais de Minas Gerais), sendo que a produção mineira de carvão correspondeu a quase 82% do total nacional. Se considerarmos apenas o carvão proveniente da silvicultura (florestas plantadas), esse número aproxima-se de 87%.

Fonte: Ascom IBGE/Foto: Licia Rubinstein